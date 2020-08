Mediterraneo orientale: ministro Esteri greco, Ue applichi sanzioni contro Ankara (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il portavoce del governo di Atene ha inoltre spiegato che l'Alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, presenterà “come promesso, un elenco delle sanzioni contro la Turchia” nel caso in cui continuino le “provocazioni”. “Come ha sottolineato il ministro degli Esteri, i principi fondamentali dell'acquis europeo sono il rispetto dello stato di diritto e delle norme del diritto internazionale. E questo acquis non può essere né sacrificato, né misurato diversamente”, ha concluso. Il presidente statunitense Donald Trump ha espresso preoccupazione per le tensioni crescenti nel Mediterraneo orientale tra Turchia e Grecia nel corso di due distinte conversazioni telefoniche con il presidente Recep Tayyip Erdogan e con il premier Kyriakos Mitsotakis. Secondo una nota della Casa Bianca, Trump ha invitato i due paesi alleati nella Nato a "impegnarsi nel dialogo" riguardo le loro dispute nel Mediterraneo orientale. "Il presidente Trump ha riaffermato che Grecia e Turchia devono impegnarsi al dialogo, che è l'unica strada per risolvere le divergenze", ha dichiarato il vice portavoce della Casa Bianca Judd Deere. Le tensioni tra Turchia e Grecia si sono intensificate all'inizio di agosto, dopo che la nave da ricerca Oruc Reis, impegnata in trivellazioni esplorative nel Mediterraneo orientale, ha iniziato le perforazioni nelle acque rivendicate da Atene. Trump ha avuto una conversazione telefonica in precedenza anche con il presidente turco Recep Tayyip Erdogan "Durante i colloqui, i leader hanno discusso delle relazioni bilaterali e degli sviluppi regionali, in particolare nel Mediterraneo orientale”, si leggeva in una nota della presidenza di Ankara. Le tensioni tra Turchia e Grecia si sono intensificate all'inizio di agosto, dopo che la nave da ricerca Oruc Reis, impegnata in trivellazioni esplorative nel Mediterraneo orientale, ha iniziato le perforazioni nelle acque rivendicate da Atene. (Gra)