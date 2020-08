Scuola: Fornaro (Leu), solo in Italia opposizioni remano contro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capogruppo di Liberi e uguali alla Camera, Federico Fornaro, in una nota, ha affermato: "in tutta Europa si sta affrontando il problema complesso e delicato sotto molti profili della riapertura delle scuole in sicurezza e con didattica in presenza. Solo in Italia, però, ci sono partiti di opposizione che presentano mozioni di sfiducia contro il Ministro dell'Istruzione prima ancora dell'inizio delle lezioni". Così come, ha aggiunto, "molte regioni e province governate dal centro destra paiono più interessate a sollevare questioni piuttosto che contribuire a risolvere i problemi reali, che sono tanti. Loro che sbandierano sempre lo slogan 'prima gli italiani' dovrebbero capire che oggi la priorità per il paese é quella di 'prima gli studenti a scuola in sicurezza' e tutti dovrebbero remare in questa direzione e non contro per ragioni di pura propaganda", ha concluso.(Com)