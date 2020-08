Brasile: coronavirus, confermati 44.235 nuovi contagi nelle ultime 24 ore (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il bollettino settimanale sul contagio pubblicato dall'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) ha confermato che numero di nuovi contagi da coronavirus è diminuito sia nel continente americano che in Brasile. Tuttavia l'Oms ha sottolineato che nel caso del Brasile è ancora necessario "molto lavoro" per poter ridurre la trasmissione. Durante la settimana epidemiologica compresa tra il 17 e il 23 agosto, il Brasile ha registrato 256.800 nuovi casi. La settimana precedente, il Brasile aveva registrato 313mila nuovi casi. Ma il numero rappresenta ancora 16,6 mila casi per ogni milione di persone, uno dei tassi più alti nella regione e nel mondo. Per quanto riguarda i decessi, sono stati 6.800 nella settimana, 100 in meno rispetto alla settimana precedente. Per il direttore delle operazioni dell'Oms, Mike Ryan, la situazione in Brasile è ancora "incerta". Questo perché la stabilità di contagio, plateau, è stato raggiunto su un livello "altissimo" e, per abbassare i numeri, il governo dovrà fare "pressione sul virus". "C'è ancora molto lavoro da fare", ha concluso. (segue) (Brb)