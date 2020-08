Brasile: coronavirus, confermati 44.235 nuovi contagi nelle ultime 24 ore (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente Jair Bolsonaro, che da mesi denuncia esagerazioni sulla portata della crisi e rivendica la necessità di non fermare l'economia, ha progressivamente aumentato il numero di attività "essenziali", non sottoposte a chiusura, animando a lungo un serrato dibattito con amministratori locali e autorità sanitarie. Nonostante il picco sia previsto per questo mese di agosto, città e stati più grandi hanno iniziato da giugno a rimettersi in moto. In un video diffuso sul proprio profilo Twitter, domenica 23 agosto, il capo dello stato ha rivendicato nuovamente la necessità di "riaprire tutte le attività con responsabilità, tornare alla normalità, recuperare sull'occupazione e far tornare in piedi il Brasile" dopo che "alcune autorità di questo paese hanno distrutto l'occupazione". Il presidente ha poi commentato le affermazioni del direttore generale dell'Oms, Tedros Adhanom, che in una recente conferenza stampa ha affermato che salute ed economia devono essere tutelate allo stesso modo. Mostrando un proprio video dello scorso marzo Bolsonaro ha rivendicato di aver espresso gli stessi concetti sin dal primo momento. In ultimo il capo dello stato ha sottolineato lo sforzo profuso dal governo federale nell'adottare misure di sostegno al reddito e di tutela dell'occupazione. (Brb)