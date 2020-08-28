ليبيا: الجيش الوطني الليبي ينفي قصفه قوات الوفاق غرب سرت

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- نفى الجيش الوطني الليبي بقيادة الجنرال خليفة حفتر أن تكون وحداته قد قصفت قوات حكومة الوفاق الوطني في غرب سرت، وذلك بعد أن أعلنت غرفة عمليات قوات الوفاق في سرت، أنها الجيش استهدف قواتها في ساعات صباح اليوم الأولى بأكثر من 12 قذيفة صاروخية.وذكر بيان للناطق باسم الجيش، أحمد المسماري، "تتناقل بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي خبرا كاذبا مفاده قيام وحدات الجيش الوطني الليبي باستهداف المليشيات في منطقة العمليات غرب سرت بالمدفعية".وأكد البيان عدم صحة هذه الأخبار ونفاها "نفيا قاطعا"، مشددا على التزام "الجيش الوطني الليبي" بوقف إطلاق النار المعلن في 8 يونيو الماضي.واتهم الجيش "المليشيات" بنشر مثل هذه الأخبار الكاذبة، مشيرا إلى أن الهدف من ذلك هو "تبرير لما ستقوم به من عمليات عدائية ضد قواتنا للتغطية على المظاهرات الشعبية الرافضة لاستمرار حكومة السراج والغزو التركي ومرتزقته والمليشيات الإجرامية التي تسيطر على العاصمة طرابلس".(نوفا)