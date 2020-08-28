 
SCARICA L'APP
 
ANALISI
Atlantide
Mezzaluna
Corno d'Africa
 
RUBRICHE
Business News
Speciale energia
Speciale difesa
Speciale infrastrutture
Speciale scuola
 
RASSEGNE STAMPA
L'Italia vista dagli altri
Panorama internazionale
Panorama arabo
Visto dalla Cina
Difesa e sicurezza
Panorama energia
 
CHI SIAMO
 
PRIVACY POLICY

ليبيا

 
 
 

ليبيا: الجيش الوطني الليبي ينفي قصفه قوات الوفاق غرب سرت

طرابلس, 28 ago 11:00 - (Agenzia Nova) - نفى الجيش الوطني الليبي بقيادة الجنرال خليفة حفتر أن تكون وحداته قد قصفت قوات حكومة الوفاق الوطني في غرب سرت، وذلك بعد أن أعلنت غرفة عمليات قوات الوفاق في سرت، أنها الجيش استهدف قواتها في ساعات صباح اليوم الأولى بأكثر من 12 قذيفة صاروخية.

وذكر بيان للناطق باسم الجيش، أحمد المسماري، "تتناقل بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي خبرا كاذبا مفاده قيام وحدات الجيش الوطني الليبي باستهداف المليشيات في منطقة العمليات غرب سرت بالمدفعية".

وأكد البيان عدم صحة هذه الأخبار ونفاها "نفيا قاطعا"، مشددا على التزام "الجيش الوطني الليبي" بوقف إطلاق النار المعلن في 8 يونيو الماضي.

واتهم الجيش "المليشيات" بنشر مثل هذه الأخبار الكاذبة، مشيرا إلى أن الهدف من ذلك هو "تبرير لما ستقوم به من عمليات عدائية ضد قواتنا للتغطية على المظاهرات الشعبية الرافضة لاستمرار حكومة السراج والغزو التركي ومرتزقته والمليشيات الإجرامية التي تسيطر على العاصمة طرابلس".
(نوفا)
© Agenzia Nova - Riproduzione riservata
[«Torna indietro]
ARTICOLI CORRELATI
• 28 ago 10:00 - ليبيا: مليشيا "قوة حماية طرابلس" تتهم باشاغا والإخوان المسلمين بالسعي نحو الحكم بأي طريقة
 
 
TUTTE LE NOTIZIE SU..
GRANDE MEDIO ORIENTE
EUROPA
AFRICA SUB-SAHARIANA
ASIA
AMERICHE
 
 
 
 
SPECIALI
Coronavirus, un bilancio a tre mesi dall'inizio dell'epidemia Nova al Forum economico di Astana 20 anni della missione Kfor Azerbaigian, tra energia e multiculturalismo Nova alla Trident Juncture 2018 Dieci anni di Kosovo La Croazia e l'Ue I vent'anni di Astana Nova in Azerbaigian Il Lazio ad Expo Astana
 
» TUTTI GLI SPECIALI «
 
 
 