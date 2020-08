Roma: famiglie rom del campo di Castel Romano scrivono a Raggi “siamo italiani”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le famiglie della comunità rom che vivono nell’area F del campo di Castel Romano hanno scritto una lettera alla sindaca di Roma Virginia Raggi. “Gentile sindaca Virginia Raggi, siamo famiglie che da decenni vivono a Roma. Siamo mamme e papà, cittadini romani nati e cresciuti a Roma, la città che amiamo e sentiamo nostra e nella quale tutti noi abbiamo frequentato le scuole. Molti di noi sono cittadini italiani, i giovani lo diventeranno a breve. La nostra è una storia di sofferenza e dolore, iniziata con la fuga dalla Jugoslavia e da quel momento condotta prima tra baracche e topi, poi dentro i recinti dei ‘villaggi’ realizzati dall’amministrazione comunale”. Le famiglie fanno un appello alla prima cittadina di Roma per scongiurare lo sgombero del campo previsto il prossimo 10 settembre 2020, ma che dovrebbe slittare alla fine dello stesso mese, e per proporre alternative allo sgombero che, affermano le famiglie “appare in contrasto con il decreto legge n.18 del 17 marzo 2020 e successive modificazioni”.(Rer)