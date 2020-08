Bielorussia: Polonia, situazione si evolve in direzione negativa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La situazione in Bielorussia si sta evolvendo in una direzione negativa. Lo ha dichiarato Krzysztof Szczerski, capo di gabinetto del presidente polacco Andrzej Duda, richiamando i politici polacchi a ponderare le loro parole quando affrontano la questione. "Non è tempo per amatori della geopolitica, bisogna essere responsabili", ha detto parlando all'emittente "Polskie Radio". Szczerski ha commentato le recenti dichiarazioni del presidente bielorusso Aleksandr Lukashenko, per il quale la Polonia vorrebbe approfittare della crisi per prendere il controllo della regione di Hrodna, appartenutale prima della Seconda guerra mondiale. "Sono affermazioni inaccettabili", ha affermato Szczerski, aggiungendo che la posizione polacca è stata chiaramente espressa ieri all'ambasciatore bielorusso a Varsavia. "Bisogna ripeterlo. Queste parole non hanno alcun fondamento", ha proseguito. (Vap)