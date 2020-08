Americhe: Hrw, segretario generale Osa mina indipendenza Commissione interamericana per i diritti umani (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crisi tra le due istituzioni ha motivato l'intervento anche dell'Alto commissario per i diritti umani delle Nazioni Unite, Michelle Bachelet, che in un proprio comunicato ha definito l'attuale situazione come "estremamente dannosa". Bachelet ritiene, in sintonia con la Cidh, che la decisione di Almagro "rischia di minare l'indipendenza e la comprovata efficacia dell'Ohchr" e che "danneggia la reputazione dell'Osa". L'Alto commissario Onu ha quindi esortato l'Organizzazione per gli stati americani a "prendere pronte misure per porre fine alla situazione di impasse per quanto riguarda la direzione esecutiva della Commissione", sottolineando "l'importanza di garantire che l'indipendenza, l'autonomia e l'efficacia consolidate della Cidh non siano compromesse". (segue) (Nys)