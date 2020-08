Libia: presidente Consiglio di Stato in Turchia conferma disponibilità a dialogo per uscire dalla crisi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Turchia sostiene politicamente e militarmente il Consiglio presidenziale del Governo di accordo nazionale (Gna) di Tripoli, l’organo esecutivo riconosciuto dalle Nazioni Unite. L’Alto Consiglio di Stato libico è formato in buona parte da ex deputati del Congresso generale nazionale, il parlamento libico dominato da fazioni islamiste, nato nell'agosto del 2014 e dissolto nell'aprile 2016. Già nei giorni scorsi, Mishri si era detto pronto a incontrare il presidente della Camera dei rappresentanti della Libia (l’organo legislativo eletto nel 2014 che si riunisce in Cirenaica), Aguila Saleh, “purché questo incontro sia pubblico e con garanzie internazionali". (Tua)