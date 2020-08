Spagna: scuola, da settembre tutti gli studenti dai sei anni in su indosseranno mascherine in classe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A partire da settembre, tutti gli studenti di età superiore ai sei anni delle scuole spagnole dovranno indossare la maschera in classe. Questa la decisione presa dal governo di Madrid e dalle comunità autonome nel corso di un confronto sul tema dell'istruzione. Il provvedimento, che obbligherà i bambini a indossare la mascherina per tutta la giornata scolastica tranne che all'ora di pranzo, costituisce una risposta delle autorità allo scenario di aumento dei contagi da coronavirus in cui riprenderanno le lezioni. Le scuole in Spagna chiuderanno solo nel caso la trasmissione del virus dovesse sfuggire al controllo in un elevato numero di classi, come riferisce il quotidiano "El Pais". (Spm)