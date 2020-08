Coronavirus: Solinas, inutile accordo con Lazio, controlli in tutti i porti e aeroporti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "C'è una strumentalizzazione fuori dal comune. E' una montatura molto mediatica. Se si guardano i contagi, la Sardegna non è tra le più inguaiate. Abbiamo 558 attualmente positivi contro 2.555 del Lazio, 6.225 della Lombardia, 1.273 della Toscana. In base a quali algoritmi saremmo il centro del virus? Il Covid si diffonde dove c'è più turismo, e se guardate i numeri e non le chiacchiere non siamo affatto al centro della seconda ondata". E' quanto afferma, in una intervista al quotidiano "la Repubblica" il presidente della Regione Sardegna, Christian Solinas, in merito alla diffusione del Covid-19 sull'isola. La Regione Lazio dice che il 45 per cento dei suoi casi sono rientri dalla Sardegna. "Questa storia è destituita di fondamento - attacca Solinas -. L'assessore alla Sanità laziale parla di 600 casi collegati: dubito fortemente. Questo tentativo di dipingerci come il problema è solo strumentalizzazione mediatica. La Sardegna non aveva e non ha circolazione virale autoctona. Tra i sardi il virus non circola. In modo incosciente, prendendo farmaci per abbassare la febbre, qualcuno e' venuto in Sardegna da positivo, altri non hanno osservato le misure su assembramento e promiscuità vietati da tutte le ordinanze. Ora tornano a casa e dopo averci portato il virus il problema siamo noi?". Per Solinas il problema non sono le discoteche. "Erano aperte anche in Versilia, nella costiera romagnola e nel resto del Paese. Ci sono contagi ovunque, ma nessuno cercava il problema lì: possibile che solo in Sardegna ci si contagiasse in discoteca all'aperto? Non so perché ci sia questa strumentalizzazione, se serva un capro espiatorio", sottolinea. Alla domanda sul motivo per il quale non firma l'accordo con la regione Lazio sui controlli, Solinas risponde: "i controlli servono su tutto il territorio nazionale", ovvero in "tutti i porti e aeroporti". (Rsc)