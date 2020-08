Libia: pubblico ministero ordina l'arresto di quattro funzionari della compagnia elettrica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo dell'ufficio investigativo della Procura della repubblica, consigliere Al Siddiq al Sour, ha emesso un ordine di arresto per quattro funzionari della General Electricity Company, l’ente elettrico nazionale libico. Si tratta in particolare dell'ex presidente del consiglio di amministrazione, Abdul Majeed Hamza, dell'ex amministratore delegato della società, Ali Sassi, e dei funzionari Abu al Qasim Ali Shanqir e Suleiman Omran Abu Gulgha. Il 19 agosto scorso, il capo dell'Ufficio della revisione contabile di Tripoli, Khaled Shakshak, ha consegnato ai magistrati un fascicolo contenente le indagini sulle lunghe interruzioni della corrente elettrica, raccomandando il divieto di espatrio ai funzionari della General Electricity Company fino al completamento delle indagini. L’accusa di fondo è di “negligenza intenzionale” corrispondente a reati penali. L'ordine di arresto è stato emesso mentre a Tripoli si susseguono da giorni manifestazioni di protesta contro la corruzione e la mancanza di servizi, inclusi i frequenti blackout che in alcune parti del paese durano anche 20 ore al giorno. (Lit)