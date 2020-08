Migranti: oltre 230 migranti riportati in Libia nelle ultime 24 ore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre 230 migranti sono stati riportati in Libia dalla Guardia costiera del paese nordafricano nelle ultime 24 ore. Lo reso noto la portavoce dell’Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim) a Ginevra, Safa Msehli. “Nelle ultime 24 ore, oltre 230 migranti sono stati rimpatriati in Libia dalla Guardia costiera. Senza un cambiamento concreto nell'approccio dell'Unione Europea in Libia e nel Mediterraneo, sempre più persone torneranno in detenzione e più vite andranno perse, sia sulla terra ferma che in mare”, ha detto Msehli. Il personale del’Oim fornito assistenza di emergenza ai migranti riportati a terra: tra questi ultimi c'erano più di 35 donne e bambini. (Lit)