Roma: Figliomeni (Fd'I), cittadini muncipio V esasperati per mancata potatura alberi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo predisposto una nota con una segnalazione urgente all'assessore comunale all'Ambiente, al dipartimento tutela ambientale ed al servizio giardini del V municipio al fine di far effettuare la potatura degli alberi tra cui un paio di platani in viale Alessandrino all'altezza di via dei Meli che, con la loro altezza, sovrastano i balconi delle abitazioni". Lo dichiara in una nota Francesco Figliomeni, consigliere di Fratelli d'Italia e vice presidente dell'Assemblea capitolina. "Oltre alla chioma degli alberi che da tempo non vengono potati, anche i rami si protraggono all'interno dei balconi creando disagio e preoccupazione per i residenti visto che possono essere utilizzati da eventuali malfattori per arrampicarsi e per furti all'interno delle abitazioni. La circostanza comica però è che, dopo che il cittadino aveva inviato all'assessore municipale all'ambiente una mail di richiesta di potatura esattamente un anno fa, il 27 agosto del 2019, lo stesso assessore 5 Stelle dopo ben sei mesi, il 24 febbraio 2020, rispondeva chiedendo esattamente 'La problematica è stata risolta?' mentre oggi, invece, a distanza di ulteriori sei mesi, le chiome dei platani sono entrate maggiormente dentro casa dei malcapitati abitanti dell'Alessandrino. I grillini si attivino immediatamente per la potatura degli alberi ed evitino ulteriori prese in giro dei cittadini anche se, probabilmente, dopo questa ennesima nostra denuncia del lassismo a 5 Stelle, come risposta potrebbe arrivarci una nuova querela per tentare di silenziarci, cosa che ovviamente non faremo cercando di tutelare le tante voci che sono sempre più deluse da Raggi e compagni", ha concluso Figliomeni.(Com)