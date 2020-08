© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità di Parigi auspicano che la Svizzera non imponga un regime di quarantena ai cittadini francesi che si recano in viaggio verso il paese vicino. Lo ha affermato oggi il viceministro degli Affari europei della Francia, Clement Beaune, nel corso di un intervento all'emittente radiofonica "Europe 1". La Francia ha visto in queste settimane un notevole incremento dei casi di contagio da coronavirus. (Frp)