Libia: le milizie di Tripoli accusano i Fratelli Musulmani di volere il potere con ogni mezzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Forza di protezione di Tripoli, coalizione di milizie nata nel 2018 e che riunisce quattro diversi gruppi armati della capitale della Libia, ha accusato il ministro dell’Interno del Governo di accordo nazionale (Gna) Fathi Bashaga e la Fratellanza musulmana di “cercare il potere con ogni mezzo”. “Siamo rimasti in silenzio negli ultimi giorni, durante i quali la capitale, Tripoli, è stata testimone di un'ondata di proteste popolari che chiedevano riforme e lotta alla corruzione", si legge in un comunicato stampa ufficiale. Le milizie libiche hanno spiegato che “il malvagio gruppo dei Fratelli Musulmani cerca di raggiungere il potere in qualsiasi modo”, manipolando e le manifestazioni e usandole a proprio vantaggio. Lo dimostrerebbero le “dichiarazioni contrastanti” rilasciate dal ministro dell’Interno “che non sono diverse dalle posizioni contraddittorie prese durante la guerra di Tripoli dello scorso anno".L’alleanza dei gruppi armati libici della capitale afferma di operare “sotto la legittimità del Consiglio presidenziale", l'organo esecutivo riconosciuto dalle Nazioni Unite, e di essere “sempre stata in prima linea nella lotta alla corruzione e ai corrotti”. Il comunicato afferma di sostenere “le richieste del popolo libico” a cui il governo dovrebbe dare “una risposta seria e ferma”. La Forza di protezione di Tripoli è stata fondata il 18 dicembre 2018 e annovera al suo interno la Brigata Tripoli, nota anche come Brigata Rivoluzionaria Tripoli; la Brigata Nawasi, nota anche come Ottava Forza Nawasi; la Forza di intervento di Abu Slim, nota anche come Ghneiwa; e la Brigata Bab Tajura.Il dicastero guidato da Fathi Bahsaga, uomo forte dell’esecutivo libico originario della “città-Stato” di Misurata, ha emesso ieri un duro comunicato contro le milizie che hanno sparato “alla cieca e con munizioni vere” sui manifestanti di Tripoli. Bashaga ha preso le distanze dalla milizia che “ha usato anche i mitragliatori e l’artiglieria, oltre ad avere rapito alcuni manifestanti che sono stati fatti sparire con la forza, causando uno stato di terrore tra i cittadini e minacciando la sicurezza e l’ordine pubblico”. A tal riguardo, il dicastero ha confermato “di avere individuato questi gruppi armati, di sapere da chi dipendono e quali organi ufficiali sono ritenuti responsabili per loro”. Secondo quanto appreso da “Agenzia Nova”, i responsabili sarebbero gli uomini della Brigata al Nawasi, una delle principali milizie di orientamento islamista conservatore di Tripoli, da tempo impegnata in una faida con il ministero dell’Interno.Il ministero ha confermato di essere “completamente pronto a proteggere i civili inermi dalla brutalità di un gruppo di folli che non rappresentano gli onorevoli eroi dell'operazione Burkan al ghadab (Vulcano di rabbia) e che non hanno rispetto del sangue e dell'onore degli innocenti che manifestavano in modo pacifico”. Non solo: l’istituzione libica “avverte questi gruppi armati dal tentare di mettere in pericolo la vita dei manifestanti, o esporli a intimidazioni o anche privarli della libertà in violazione della legge”, minacciando “l’uso della forza per proteggere i civili”. Il comunicato firmato dal ministro Bashaga vuol essere “un avviso rivolto a coloro che hanno ancora un minimo di sensatezza e di patriottismo: nessuna legittimità per chi offende la dignità del cittadino, non permetteremo assolutamente che il sangue dei libici venga versato né mancheremo mai ad adempiere al compito di tutelare i suo diritto costituzionale a protestare pacificamente come previsto dalla legge”. (Res)