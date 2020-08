Turismo: Coldiretti/Ixè, vacanze finite per oltre 21 milioni di italiani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si conclude il rientro per i 21,1 milioni di italiani che hanno deciso di concedersi almeno un giorno di vacanza fuori casa nel mese di agosto dell'estate 2020, in calo dell'11 per cento rispetto allo scorso anno a causa dell'emergenza coronavirus. E' quanto emerge dal bilancio Coldiretti/Ixè, diffuso in occasione dell'ultimo weekend del mese di agosto da bollino rosso per il controesodo. Con l'emergenza sanitaria che ha ritardato le partenze si è consolidata quest'anno – sottolinea la Coldiretti – l'abitudine tutta nazionale a concentrare le partenze nel mese di agosto che è stato di gran lunga il più gettonato dell'estate ma anche quello che ha fatto segnare il calo minore delle presenze nazionali dopo il crollo del 54 per cento a giugno e del 23 per cento a luglio. Il timore del virus e la volontà di attendere un miglioramento della situazione ha portato, infatti, molti turisti a rimandare il più possibile la partenza. Nonostante le file agli aeroporti degli italiani provenienti dai Paesi a rischio per i tamponi, il Belpaese è stata di gran lunga la destinazione preferita delle vacanze dal 93 per cento rispetto all'86 per cento dello scorso anno. Un incremento significativo che non riesce tuttavia a compensare la pesante perdita delle presenze straniere che sono state praticamente azzerate da fuori dell'Europa ma molto rari sono stati anche i turisti comunitari frenati dalla ripresa dei contagi nel proprio Paese, dalla Germania alla Francia, dalla Gran Bretagna alla Spagna. (segue) (Com)