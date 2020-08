Difesa: l’Algeria vuole tornare a essere una potenza navale nel Mediterraneo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Algeria vuole riportare la sua Marina militare agli "antichi fasti" e darle il "posto che merita" nel Mediterraneo. Lo ha detto il capo di stato maggiore dell'Esercito nazionale popolare algerino, generale Said Chengriha, in un discorso davanti agli ufficiali nella base navale di Marsa El-Kabir (nell’ovest del paese), a seguito di una manovra per testare il lancio di un missile da una fregata. “Questi sforzi mirano a dare alla Marina militare algerina il posto che merita. La nostra Marina ha vissuto, attraverso la nostra gloriosa storia, il suo periodo d'oro: siamo stati senza dubbio una grande potenza navale e abbiamo costituito una forza formidabile nel Mar Mediterraneo", ha detto Chengriha in una dichiarazione pubblicata sul sito web del dicastero della Difesa. Il riferimento è probabilmente al periodo che va dal XVII al XVIII secolo, quando in epoca ottomana gli algerini estesero il loro controllo su vaste porzioni del Mediterraneo. “Questo glorioso passato, oltre ad essere motivo di orgoglio, rafforza la nostra determinazione a rimettere in sesto le nostre forze navali e renderle una forza deterrente, che rifletta l'immagine di un'Algeria indipendente”. Durante l'epoca ottomana (1518-1830), la Marina algerina controllava gran parte del bacino del Mediterraneo. Nel suo rapporto per l'anno 2020, il sito "Global Fire Power", specializzato in affari militari, ha classificato la Marina algerina al settimo posto nel bacino del Mediterraneo: 201 assetti in totale, tra cui 25 pattugliatori, cinque fregate, sei sottomarini e tre corvette. (Ala)