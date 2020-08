Sudan: proteste contro nomina nuovo governatore dello Stato di Kassala, almeno due morti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno due persone sono morte nelle violenze esplose dopo la nomina del nuovo governatore dello Stato sudanese di Kassala, Salah Ammar. Gli scontri, come riferisce la stampa sudanese, sono scoppiati fra i due gruppi etnici beni amer (di cui fa parte il neo governatore) e beja: i primi chiedono che Ammar assuma l’incarico il prima possibile, mentre i secondo hanno contestato la sua nomina da parte del premier Abdalla Hamdok, che di recente ha nominato 18 nuovi governatori civili facendo riemergere rivalità tribali in alcuni Stati. In risposta alle violenze, Hamdok ha inviato una delegazione ministeriale nello Stato di Kassala per ripristinare l’ordine.(Res)