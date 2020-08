Nigeria: ripristino dei voli internazionali posticipato al 5 settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità della Nigeria hanno rinviato di una settimana il ripristino dei voli passeggeri internazionali, inizialmente prevista per il 29 agosto. Secondo quanto riferito in una nota dal ministero dell'Aviazione, i voli riprenderanno il prossimo 5 settembre, precisando che il rinvio è dovuto a “problemi logistici” non legati all'aviazione, fra cui l'applicazione delle restrizioni di sicurezza per il coronavirus. Il ministero dell'Aviazione si è rammaricato del rinvio e ha definito "sicura" la nuova data. La Nigeria ha sospeso i voli passeggeri internazionali a marzo come parte delle misure per contenere la pandemia di coronavirus. I voli interni sono stati ripristinati il mese scorso.(Res)