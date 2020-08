Ue: Amendola, su fondi europei il 15 ottobre saremo pronti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Tutto il mese di agosto i tecnici e i funzionari dei ministri hanno lavorato in silenzio e stanno continuando a farlo" per elaborare i progetti per i fondi Next Generation Ue. Lo ha annunciato il ministro per Affari europei Enzo Amendola, intervenendo a “Radio Anch'io” su Rai Radio 1. "Non sono solo progetti in cui si indicano le sfide ma sono progetti dettagliati - ha spiegato -. La commissione chiederà a tutti i governi di presentare i piani dal 15 ottobre e fino ad aprile 2021 ma noi vorremmo arrivare pronti già il 15 ottobre: saremo puntuali, seri ed efficaci". (Rin)