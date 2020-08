Meteo Milano: la situazione di oggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cielo ovunque da nuvoloso a molto nuvoloso fino al tardo pomeriggio, con successive parziali schiarite sulla bassa pianura. Precipitazioni dal mattino, da deboli a moderate, nella parte nord occidentale della regione, in estensione e intensificazione nel corso della giornata, da moderate a forti anche a carattere temporalesco diffuso; in serata attenuazione e parziale esaurimento delle piogge sulla pianura orientale, insistenti altrove. Temperature minime in lieve rialzo, massime in calo. In pianura minime comprese tra 19 e 22°C, massime tra 25 e 30°C.(Rem)