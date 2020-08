Meteo Milano: le previsioni per domani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cielo ovunque nuvoloso, con possibili deboli schiarite al mattino in pianura. Precipitazioni diffuse a carattere temporalesco, da moderate a forti sui settori alpini e prealpini, più intense sulla parte occidentale, moderate in pianura e deboli sulla parte più meridionale e Appennino. Nella prima parte della giornata interesseranno prevalentemente i settori pedemontani e di montagna, quindi in estensione anche alla fascia di pianura dal primo pomeriggio. Temperature minime e massime stazionarie o in lieve calo. In pianura minime intorno ai 20°C, massime vicine ai 27°C. (Rem)