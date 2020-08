Monza: ass.Villa, 600mila euro per le scuole, impegno straordinario per la sicurezza dei nostri ragazzi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quasi 600 mila euro in due anni. È la cifra che l’amministrazione comunale di Monza ha messo sul tavolo per le scuole medie Bonatti e Confalonieri con due delibere del 20 agosto. Risorse stanziate da Regione Lombardia con il cosiddetto Piano Marshall per la ripresa economica a seguito dell’emergenza causata dal Covid-19. "Ancora importanti risorse per le nostre scuole", spiega l’assessore ai lavori pubblici Simone Villa. "Continua lo sforzo straordinario per la loro messa a norma perché la sicurezza dei nostri ragazzi e del personale scolastico per noi rimane una priorità assoluta. Gli interventi sulle strutture scolastiche, previsti dal nostro programma elettorale, pongono un’enorme attenzione e un impegno continuo che ci vede, proprio per questo, sempre alla ricerca di fondi e sempre al lavoro per programmare le verifiche, progettare e realizzare gli interventi di messa in sicurezza e migliorare così le strutture e gli impianti. Le risorse da mettere in campo sono importanti. Ma, come per la propria abitazione, se non si fa manutenzione per anni alla fine i costi aumentano". (segue) (Com)