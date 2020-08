Monza: ass.Villa, 600mila euro per le scuole, impegno straordinario per la sicurezza dei nostri ragazzi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’obiettivo del progetto è mettere in sicurezza l’edificio di via Poliziano a Cederna, costruito tra la fine degli anni Sessanta e l’inizio degli anni Settanta. Gli interventi in palestra, che si sviluppa su una superficie di 1.300 mq, prevedono l’adeguamento di tutte le uscite di sicurezza, la sostituzione di tutti i maniglioni antipanico non funzionanti o non certificati, la posa di serramenti esterni a taglio termico in grado di migliorare la performance energetica della struttura, la revisione dell’impianto di illuminazione esterno per una maggiore sicurezza dell’area, l’installazione di un servoscala per garantire l’accesso al campo alle persone con disabilità, la realizzazione di un parapetto di sicurezza per la zona delle tribune, la formazione di percorsi di uscita e manutenzione straordinaria dei servizi igienici (sostituzione dei serramenti, formazione di aerazione forzata e trattamento delle superfici mediante pittura antimuffa, anticondensa e termoisolante). Gli impianti elettrici e antincendio dell’intero edificio saranno adeguati. L’investimento previsto è di 450 mila euro suddiviso su due anni, 225 mila euro nel 2020 e 225 mila nel 2021. I lavori inizieranno entro la fine di ottobre e si concluderanno entro la prossima primavera. (segue) (Com)