Monza: ass.Villa, 600mila euro per le scuole, impegno straordinario per la sicurezza dei nostri ragazzi (3)

- La scuola media Confalonieri si trova in via San Martino, nel centro di Monza, in un ex convento costruito intorno al 1368 che dal 1972 è sede della scuola. L’obiettivo del progetto è adeguare la struttura alle norme di sicurezza e antincendio. Si lavorerà, quindi, sull’adeguamento degli impianti elettrici e di emergenza, sulla realizzazione del nuovo impianto di rivelazione fumi, sulla sostituzione dei controsoffitti danneggiati, mancanti o non certificati e sulla compartimentazione antincendio, cioè la suddivisione degli spazi con strutture resistenti al fuoco. Le risorse messe a bilancio ammontano a 130 mila euro, suddivisi equamente nel 2020 e nel 2021. Il cantiere si aprirà entro la fine di ottobre e dovrebbe concludersi nei primi mesi dell’anno prossimo. (Com)