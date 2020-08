Scuola: Federcartolai e Ali Confcommercio, a rilento vendita zaini e libri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’incertezza sull’avvio delle lezioni sta facendo sentire i suoi effetti sui consumi direttamente legati al comparto scuola. A fare il punto della situazione sono le federazioni di settore aderenti a Confcommercio che rappresentano le cartolibrerie e le librerie in tutta Italia. “Ad oggi va a rilento la vendita di materiale scolastico, l’incertezza che aleggia sull’apertura delle scuole e sui modi dello svolgimento delle lezioni non ha portato le famiglie alla corsa all’accaparamento dei kit scolastici. Rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso registriamo un meno 40 per cento di fatturato - spiega Medardo Montaguti, presidente di Federcartolai Confcommercio –. Possiamo dire dopo un monitoraggio fatto tra i nostri associati che la situazione su territorio è a macchia di leopardo. Regioni come Calabria, Sicilia e Sardegna hanno delle perdite significative di vendite di zaini, diari e cancelleria dal 50 al 60 per cento e per testi scolastici si va da 30 al 35 per cento in meno di prenotazioni. In Centro Italia, Toscana, Emilia, e al Nord, Piemonte Veneto, Lombardia e Liguria le perdite sono più contenute, dal 40 al 50 per cento, per il materiale scolastico, invece per i libri scolastici vi è stato un buon recupero anche considerato che molte cartolibrerie si sono convertite a vendere libri usati, causa Covid e minor disponibilità economica. Se non si arriva a diversificare l'offerta nei servizi al cliente, considerando anche la concorrenza della Grande distribuzione, non vi sono alternative alla chiusura. Come federazione prevediamo che avremo entro fine anno un 5 per cento in meno di attività aperte”. (segue) (Rin)