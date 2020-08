Scuola: Federcartolai e Ali Confcommercio, a rilento vendita zaini e libri (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul fronte librerie sembra andare un po’ meglio, come afferma Paolo Ambrosini, presidente dell'Associazione librai di Confcommercio. “In queste settimane abbiamo riscontrato da parte delle famiglie il desiderio di garantire ai figli un avvio dell’anno scolastico ordinato e con tutto il corredo di libri pronto sia nuovi che usati - precisa -. Se però da un lato le famiglie sono solerti nell’ordinare ci sembra di riscontrare una maggiore lentezza nel ritiro dei testi pronti, sicuramente per il perdurare del periodo delle ferie, mai così agognate come quest’anno, ma anche forse in parte per i dubbi che alcuni hanno sollevato sul corretto avvio dell’anno scolastico. E sulle consuete polemiche del ‘caro libri’ Ambrosini aggiunge: “Ricordo che il prezzo lo definisce l’editore e che anche i librai sono vittime che delle politiche commerciali degli editori, invito quindi le associazioni dei consumatori a riflettere sul messaggio negativo che puntualmente ogni anno contribuiscono a far veicolare sul libro e quindi sulla lettura: se la lettura negli ultimi anni è calata lo dobbiamo in parte anche a queste polemiche. Con l’occasione invito le associazioni dei consumatori a sostenere, come Adiconsum, Age, Federcartolai, la nostra proposta di detrazione delle spese per i libri di testo dalle tasse al pari delle spese mediche”. (Rin)