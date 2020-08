Giappone: Abe ha incontrato il vice Aso e poi ha parlato a una riunione del suo partito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Giappone, Shinzo Abe, è entrato questa mattina alle 10 (ora di Tokyo) nel suo ufficio, ha partecipato a una riunione di gabinetto e ha poi avuto un incontro col solo ministro delle Finanze, Taro Aso, che è anche vicepremier. Lo riferisce l’emittente radiotelevisiva pubblica “Nhk”, la stessa che ha annunciato le imminenti dimissioni di Abe. Al termine del colloquio, durato più di mezz’ora, Aso ha lasciato l’ufficio del primo ministro e non ha risposto alle domande dei giornalisti. Aso è la persona designata a prendere temporaneamente il posto di Abe nel caso in cui quest’ultimo non fosse in grado di governare; in caso di dimissioni, invece, il Partito liberaldemocratico dovrebbe eleggere un nuovo leader, che dovrebbe essere eletto in parlamento. Abe ha poi preso parte a una riunione della task force che si occupa dell’emergenza coronavirus, in programma alle 13, e prima delle 14 ha lasciato l’ufficio per recarsi nel quartier generale del suo Partito liberaldemocratico (Ldp). Secondo l’agenzia “Kyodo”, Abe ha comunicato al suo partito l’intenzione di dimettersi perché ha bisogno di cure per la sua colite ulcerosa e perché la malattia gli rende difficile fare “valutazioni adeguate”. A breve è attesa una sua conferenza stampa.(Git)