Kenya: giornalista rilasciato Yassin Juma resta in Etiopia

- Il giornalista keniota Yassin Juma, rilasciato la scorsa settimana in Etiopia dopo essere risultato positivo al Covid-19, ha scelto di rimanere nel Paese. Lo ha reso noto il ministero degli Esteri del Kenya in un comunicato. Juma è stato rilasciato in seguito alle pressioni del ministero degli Esteri di Nairobi ed è stato trasferito in un centro di isolamento statale ad Addis Abeba, da dove è stato dimesso dopo aver completato un periodo di 14 giorni di quarantena ed essere risultato negativo ad un secondo tampone. Juma, giornalista freelance, è stato arrestato ad Addis Abeba il mese scorso in seguito alle violenze scoppiate nel Paese dopo l'uccisione del popolare musicista oromo Hachalu Hundessa. Nelle proteste sono morte quasi 200 persone e sono state arrestate altre 9 mila, tra cui diversi leader dell'opposizione e giornalisti. Le autorità etiopi hanno ordinato il suo rilascio ammettendo che l’arresto è avvenuto “ingiustamente”.(Res)