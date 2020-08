Reggio Calabria: accoltella un uomo e si barrica in casa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ha aggredito con un coltello un compaesano e poi è fuggito a casa sua, dove si è barricato. Ma i carabinieri sono riusciti a intervenire e ad arrestare l'uomo. I fatti si sono registrati all'alba di ieri a Grotteria, in provincia di Reggio Calabria. Dopo l'aggressione, l'uomo era fuggito in casa sua e, sul balcone, aveva iniziato a minacciare atti autolesionistici e a rivolgersi ai parenti della vittima. Sul posto, i militari sono riusciti grazie a un negoziatore a convincerlo a desistere dai suoi propositi e ad aprire la porta ai carabinieri. Sul posto sono inoltre arrivati i vigili del fuoco e i sanitari del 118. Per l'uomo è scattato il Tso. La vittima è stata invece ricoverata all'ospedale di Locri per le ferite riportate. (Ren)