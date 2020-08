Bielorussia: rimpatriati i giornalisti russi sprovvisti di accredito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I giornalisti russi arrestati in Bielorussia, dova lavoravano senza accredito, stanno tornando in patria. Lo ha riferito all'agenzia "Rbk" l'ufficio stampa dell'ambasciata russa in Bielorussia. Ieri 27 agosto i giornalisti russi sono stati condotti al dipartimento di polizia per controllare i documenti in loro possesso. "Abbastanza rapidamente, con la partecipazione del personale dell'ambasciata, hanno lasciato il dipartimento di polizia. Chi è stato accreditato continuerà a lavorare. Chi non ha ricevuto l'accredito tornerà in Russia", ha detto un rappresentante della missione diplomatica.(Rum)