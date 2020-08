Roma: sorpresi mentre cercano di rubare una betoniera, arrestati tre uomini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono stati sorpresi mentre tentavano di portare via una betoniera da una proprietà privata. Per questo motivo tre uomini, un romeno di 30 anni, un kosovaro di 36 e un albanese di 30, tutti pregiudicati, sono stati fermati e arrestati dalla polizia di Stato. Gli agenti del commissariato Romanina e del reparto volanti, la scorsa notte, intorno alle 2.45, sono intervenuti su segnalazione della sala operativa e hanno trovato i ladri in un’area privata su via Tuscolana mentre cercavano di rubare la betoniera. I tre uomini sono stati arrestati e dovranno rispondere di tentato furto. (Rer)