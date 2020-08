Regno Unito: ministro Trasporti, dipendenti possono tornare sul luogo di lavoro in sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo britannico ritiene che la situazione epidemiologica nel paese sia ormai sicura e che i cittadini possano tornare nei luoghi di lavoro senza problemi. Lo ha affermato il ministro dei Trasporti del Regno Unito, Grant Shapps, in un'intervista all'emittente radio "Lbc". "Il nostro messaggio centrale è piuttosto semplice: stiamo dicendo alle persone che ora è sicuro tornare al lavoro", ha spiegato Shapps, rivelando che dalla prossima settimana verrà lanciata una campagna mediatica sul tema. Le autorità britanniche ritengono fondamentale far ripartire in sicurezza l'economia, ha detto ancora il ministro.(Rel)