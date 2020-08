Ruanda-Burundi: Unhcr, avviate operazioni di rimpatrio dei rifugiati burundesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità del Ruanda hanno avviato le operazioni di rimpatrio dei rifugiati del Burundi fuggiti dal Paese a seguito delle violenze scoppiate nel 2015 in seguito alla decisione dell’allora presidente Pierre Nkurunziza (deceduto nel giugno scorso) di correre per un terzo mandato. Lo ha riferito alla “Bbc” una portavoce dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr), Elise Villechalane, secondo cui un primo gruppo di oltre 500 persone ha lasciato ieri il campo di Mahama, nel Ruanda orientale, dopo essere risultati negativi ai test per il coronavirus. Più di 1.800 persone residenti nel campo, che ospita attualmente più di 60 mila rifugiati burundesi, si sono registrate per essere rimpatriate. All’inizio di agosto il presidente del Burundi, Evariste Ndayishimiye, aveva accusato il Ruanda di "tenere in ostaggio i rifugiati", tuttavia le relazioni si sono riscaldate dopo che mercoledì scorso i capi degli eserciti dei due Paesi si sono incontrati al confine per “tentare di risolvere le tensioni”. Secondo i dati dell’Unhcr, più di 430 mila rifugiati burundesi vivono nella regione orientale del Ruanda.(Res)