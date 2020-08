Roma: aggrediscono un uomo per rubargli il portafogli, arrestate due donne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Hanno aggredito un uomo nel tentativo di rubargli il portafogli. E’ successo ieri mattina, intorno alle 11.15, in via Ponzio Cominio, in zona Lucio Sestio: due donne di 35 e 39 anni e una minorenne, tutte e tre romene, hanno aggredito un uomo per cercare di rubargli il portafogli. Provvidenziale, in quel momento, il passaggio di un’auto del commissariato Tuscolano. Gli agenti, vista la scena, hanno soccorso l’uomo e fermato le tre. Le due donne sono state arrestate, mentre la minorenne è stata riaffidata ai genitori. (Rer)