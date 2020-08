Usa: convention repubblicana, Trump lancia la sfida tra il “sogno americano” e “un’agenda socialista”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell’ultima serata della convention del Partito repubblicano degli Stati Uniti, il presidente in carica, Donald Trump, ha accettato la ricandidatura alle prossime elezioni presidenziali, in programma il 3 novembre, con un discorso in cui ha contrapposto nettamente se stesso all’avversario democratico Joe Biden, descrivendolo come un candidato in balia dell’ala più estrema del suo partito che porterebbe solo insicurezza nel paese. Parlando dal South Lawn della Casa Bianca, a Washington, di fronte a quasi duemila invitati (non distanziati e molti senza mascherina), Trump ha detto che “Biden non è il salvatore dell’anima dell'America, è il distruttore dei posti di lavoro americani e, se gli verrà data la possibilità, sarà il distruttore della grandezza americana”. L’attuale presidente, chiedendo di essere confermato per altri quattro anni, ha sostenuto di aver mantenuto tutte le sue promesse da quando si è insediato. “In un nuovo mandato come presidente, costruiremo di nuovo la più grande economia della storia, tornando rapidamente alla piena occupazione, all’aumento dei redditi e a una prosperità record”, ha dichiarato. (segue) (Nys)