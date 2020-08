Usa: convention repubblicana, Trump lancia la sfida tra il “sogno americano” e “un’agenda socialista” (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Trump ha contestato la visione critica del paese emersa dalla convention democratica della scorsa settimana: “Biden e il suo partito hanno ripetutamente aggredito l’America come una terra di radicali ingiustizie economiche e sociali. Quindi stasera, vi faccio una domanda molto semplice: come può il Partito democratico chiedere di guidare il nostro paese quando passa così tanto tempo ad abbattere il nostro paese? Il nostro paese non è stato costruito dalla cultura dell’annullamento”. “Finché sarò presidente, difenderò il diritto assoluto di ogni cittadino americano di vivere in sicurezza, dignità e pace” e “il Partito repubblicano rimarrà la voce degli eroi patriottici che tengono al sicuro l’America” e non starà dalla parte di “anarchici, rivoltosi, saccheggiatori e bruciatori di bandiere”, ha dichiarato Trump. (segue) (Nys)