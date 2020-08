Usa: convention repubblicana, Trump lancia la sfida tra il “sogno americano” e “un’agenda socialista” (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader della Casa Bianca ha riproposto l’argomento del taglio dei finanziamenti della polizia da parte di un eventuale governo democratico: “Se darete il potere a Joe Biden, la sinistra radicale smantellerà i dipartimenti di polizia in tutta l’America. Approveranno la legislazione federale per ridurre l’applicazione della legge a livello nazionale. Nessuno sarà al sicuro nell’America di Biden”. Al contrario il suo programma per un secondo mandato punterebbe sull’occupazione e la sicurezza. “Creeremo dieci milioni di posti di lavoro nei prossimi dieci mesi. Assumeremo più agenti di polizia, aumenteremo le sanzioni per le aggressioni alle forze dell’ordine e sposteremo i pubblici ministeri federali nelle comunità ad alto tasso di criminalità. Metteremo al bando le mortali città-santuario e assicureremo che l’assistenza sanitaria federale sia tutelata per i cittadini americani, non per gli stranieri illegali”, ha promesso. (segue) (Nys)