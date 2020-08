Usa: convention repubblicana, Trump lancia la sfida tra il “sogno americano” e “un’agenda socialista” (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel suo discorso Trump ha anche difeso la sua gestione dell’emergenza coronavirus. “Abbiamo lanciato la più grande mobilitazione nazionale dalla Seconda guerra mondiale. Invocando il Defence Production Act, abbiamo prodotto la più grande fornitura mondiale di ventilatori polmonari. A nessun americano che abbia avuto bisogno di un ventilatore è stato negato un ventilatore. Abbiamo spedito centinaia di milioni di maschere, guanti e camici ai nostri operatori sanitari in prima linea. Per proteggere gli anziani della nostra nazione, abbiamo spedito forniture, kit di test e personale alle case di cura e alle strutture di lunga degenza. Il Genio dell’Esercito ha costruito ospedali da campo e la Marina ha schierato le nostre grandi navi ospedale”. “Abbiamo sviluppato, da zero, il sistema di test più grande e avanzato al mondo”, ha aggiunto, prevedendo poi che “quest'anno avremo un vaccino sicuro ed efficace”. (Nys)