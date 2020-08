© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Torino oggi, venerdì 28 agosto, nubi in progressivo aumento con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco nel pomeriggio, in attenuazione dalla sera, sono previsti 21.1 mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 28°C, la minima di 22°C, lo zero termico si attesterà a 4030m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord. Allerte meteo previste: pioggia.Piemonte: una perturbazione atlantica si avvicina velocemente da ovest portando già dal mattino un aumento delle nubi specie tra Piemonte e VDA. Tra pomeriggio e sera rovesci e temporali in transito su queste due regioni, dapprima sulle Alpi poi anche in pianura. Fenomeni anche intensi. In Liguria mantenimento di condizioni discrete, con tempo asciutto e Sole alternato a nubi irregolari marittime. In Liguria mare tendente a mosso e ventilazione da Sud.(Rpi)