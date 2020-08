Giappone: premier Abe rassegnerà le dimissioni a causa di problemi di salute

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Giappone, Shinzo Abe, annuncerà le proprie dimissioni nel pomeriggio di oggi, 28 agosto, a causa di non ancora precisati problemi di salute. Lo riferisce la stampa giapponese, dopo settimane di indiscrezioni seguire a ripetute visite del primo ministro presso una clinica ospedaliera di Tokyo. Secondo le anticipazioni, il governo guidato dal premier conservatore si dimetterà in massa, mentre il Partito liberaldemocratico (Ldp), di cui Abe è presidente, terrà un voto anticipato per la leadership il mese prossimo. Abe, che aveva bruscamente interrotto il suo primo mandato da capo del governo nel 2006, sempre per problemi di salute, ha poi governato ininterrottamente il paese da dicembre 2012. Il 2020 è stato un anno particolarmente difficile per l’esecutivo conservatore guidato da Abe, a causa delle ricadute economiche e sociali della pandemia di coronavirus e del precedente aumento della tassazione sui consumi. In risposta alla crisi, Abe aveva rinunciato alla consueta pausa estiva presso la sua residenza privata a Narusawa, nella prefettura di Yamanashi. Secondo indiscrezioni di stampa, nelle scorse settimane Abe aveva lamentato ai suoi collaboratori un forte affaticamento, e in alcune occasioni pubbliche era parso faticare a camminare. L’attuale mandato di Abe scadrà a settembre 2021, così come quello di un suo eventuale successore. (Git)