Giappone: stampa, Abe potrebbe dimettersi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Giappone, Shinzo Abe, potrebbe dimettersi oggi a causa di problemi di salute. Lo riferisce l’agenzia di stampa giapponese “Kyodo” sulla base di fonti del Partito liberaldemocratico (Ldp). L’ipotesi è stata avanzata anche dall’emittente radiotelevisiva pubblica “Nhk”. Nel pomeriggio è attesa una conferenza stampa del premier, annunciata da giorni dai media. Abe è stato in ospedale per controlli due volte in una settimana, cosa che ha alimentato le congetture sulle sue condizioni e sulla sorte del governo. Abe si è recato al policlinico universitario Keio University Hospital di Tokyo il 17 agosto e vi ha trascorso sette ore per quello che un suo assistente ha definito “un checkup ordinario della durata di un giorno”. Il capo del governo, 65 anni, effettua controlli con cadenza semestrale e si era sottoposto ai precedenti il 13 giugno. Secondo una fonte ospedaliera interpellata dall’agenzia di stampa “Kyodo”, la visita sarebbe servita a effettuare ulteriori accertamenti programmati a giugno. Il 19 agosto il primo ministro è rientrato al lavoro dopo tre giorni di vacanza, uno dei quali dedicato ai controlli, e ha dichiarato: “Mi sono sottoposto a un check-up l’altro ieri per prendermi pienamente cura della mia salute. Sto tornando al lavoro e spero di lavorare intensamente”. (segue) (Git)