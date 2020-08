Giappone: stampa, Abe potrebbe dimettersi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 24 agosto Abe è tornato al Keio University Hospital di Tokyo e il capo segreteria del suo gabinetto, Yoshihide Suga, ha attribuito il motivo a un “follow-up” della precedente visita, aggiungendo che vede il premier tutti i giorni “ed è sempre lo stesso”. L’emittente “Nippon Tv”, invece, attribuendo la notizia a fonti governative e del Partito liberaldemocratico (Ldp), ha riferito che il leader non è andato in ospedale per controlli, ma perché è in cura per una malattia cronica. La stampa giapponese si è interrogata su cosa succederebbe se Abe non fosse in grado di governare o se si dimettesse: in caso di incapacità, subentrerebbe temporaneamente la persona designata, ovvero il ministro delle Finanze e vicepremier Taro Aso; in caso di dimissioni, invece, il Partito liberaldemocratico dovrebbe eleggere un nuovo leader, che dovrebbe essere eletto in parlamento. (segue) (Git)