Usa: Biden risponde a Pelosi, “farò il dibattito con Trump”

- Il candidato democratico alla presidenza degli Stati Uniti, Joseph Biden, farà il dibattito con Donald Trump, in vista delle elezioni di novembre, respingendo il suggerimento lanciato da alcuni membri del suo partito che lo esortavano a non farlo. In un'intervista con "Msnbc", Biden si è detto favorevole ad un confronto diretto contro Trump, sottolineando che avrebbe fatto lui stesso da “fact checker" sugli argomenti del presidente. “Tutti sanno che quest'uomo ha una tendenza patologica a non dire la verità", ha detto. Proprio la presidente della Camera, la democratica Nancy Pelosi, aveva consigliato a Biden di non "legittimare" Trump partecipando ai tradizionali dibattiti tra i due candidati alla Casa Bianca. (Nys)