Usa: Trump in Texas e Louisiana nel fine settimana per uragano Laura, "pronto a rinviare discorso convention"

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato che nel fine settimana dovrebbe recarsi in Louisiana e Texas, i due Stati del Golfo minacciati dall'uragano Laura. Trump ha anche detto che era pronto a posticipare il suo discorso di accettazione della nomination in programma stasera alla Convention nazionale repubblicana e a pronunciarlo lunedì. Durante un briefing al quartier generale dell'Agenzia federale per la gestione delle emergenze, il presidente ha però spiegato che la tempesta non ha causato tanti danni come si temeva e che tutto poteva svolgersi come previsto. L'uragano Laura ha già colpito la costa della Louisiana con venti superiori a 150 miglia all'ora. La tempesta di categoria 4 è stata una delle più forti mai avvenute a terra lungo la parte statunitense del Golfo del Messico. (Nys)