Usa: Harris attacca Trump, "non ha difeso gli americani"

- La candidata democratica per la vicepresidenza degli Stati Uniti, Kamala Harris, ha lanciato un violento attacco al presidente Donald Trump prima del suo discorso alla Convention nazionale repubblicana di stasera, accusando il presidente di non essere riuscito a proteggere il Paese in un momento di crisi. "A differenza della convention democratica, che era molto chiara riguardo alle sfide che dobbiamo affrontare e al modo in cui le affronteremo, la convention repubblicana è progettata per uno scopo, per lenire l'ego di Donald Trump, per farlo sentire bene", ha detto Harris parlando dalla George Washington University di Washington. "Dovrebbe riguardare la salute, la sicurezza e il benessere del popolo americano, e su questo Donald Trump ha fallito". Harris ha poi attacco Trump sulla risposta dell'amministrazione Usa alla pandemia di coronavirus. "Trump ha negato la minaccia, ma Joe Biden ha dato l'allarme". "Trump non ha ancora un piano. Joe Biden ha pubblicato il suo primo piano a marzo", ha aggiunto. E ancora: "La pandemia, è implacabile", ha spiegato Harris. "Non puoi fermarla con un tweet". E Trump ha mostrato "uno sconsiderato disprezzo per il benessere del popolo americano", ha concluso. (Nys)