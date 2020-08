Siria: accuse reciproche tra Usa e Russia su collisione tra veicoli militari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' uno scambio di accuse reciproco quello tra Stati Uniti e Russia dopo l'incidente, avvenuto all'inizio della settimana in Siria, che ha portato al ferito di sette soldati statunitensi. Oggi il Pentagono ha detto che la Russia ha agito con "un comportamento deliberatamente provocatorio e aggressivo" nello scontro avvenuto tra un veicolo militare russo e uno statunitense, e non ha usato i canali stabiliti per richiedere il passaggio attraverso l'area di sicurezza della Siria orientale vicino a Dayrick, ha sottolineato in una dichiarazione il generale Bill Urban, portavoce del comando centrale degli Stati Uniti. In seguito alla sua "incursione non autorizzata" nell'area, il convoglio russo ha incontrato una pattuglia congiunta di truppe delle forze democratiche statunitensi e siriane e ha proceduto "in modo aggressivo e sconsiderato" verso il convoglio della coalizione, ha detto Urban. "Abbiamo avvertito i russi che il loro comportamento era pericoloso e inaccettabile - ha aggiunto -. Ci riserviamo il diritto di difendere le nostre forze con forza ogni volta che la loro sicurezza è messa a rischio". (segue) (Nys)