Coronavirus: Iss-ministero Salute, fase di transizione con tendenza a progressivo peggioramento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In seguito alla riduzione nel numero di casi di infezione da Sars-Cov-2 grazie alle misure di lockdown, l’Italia si trova in una fase epidemiologica di transizione con tendenza ad un progressivo peggioramento. Lo si legge nel report settimanale, dal 17 al 23 agosto scorsi, sulla diffusione del Covid-19, a cura dell'Istituto superiore di sanità e del ministero della Salute. Anche in questa settimana - prosegue il documento - si rileva la trasmissione diffusa del virus su tutto il territorio nazionale, che provoca focolai anche di dimensioni rilevanti e spesso associati ad attività ricreative che comportino assembramenti e violazioni delle regole di distanziamento fisico sia sul territorio nazionale che all’estero. Si assiste pertanto - segnala il testo - alla successiva importazione di casi e ad una ulteriore trasmissione locale (anche al rientro dopo periodi di vacanza). (Rin)