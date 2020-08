Americhe: segretario Osa Almagro lascia acefala la Cidh e apre crisi inedita tra le istituzioni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Commissione interamericana è un organo imparziale, efficiente ed ampiamente rispettato", sostiene Bachelet. L'Alto rappresentante Onu ha sottolineato quindi che lo stesso "ruolo forte" della della Cidh "l'ha resa impopolare presso alcuni governi in vari momenti della loro storia", ma che proprio questo "è in certa misura inevitabile se la commissione prende sul serio il suo ruolo e rimane veramente indipendente ed autonoma, anche dalla stessa Osa, come richiesto dallo statuto della stessa Commissione e della Convenzione americana sui diritti umani". Bachelet ha inoltre osservato che il suo Ufficio "ha costantemente rafforzato le sue relazioni con la Commissione interamericana per i diritti umani negli ultimi anni" e ha affermato che la Cidh "ha continuato a godere del pieno sostegno dell'Ufficio delle Nazioni Unite per i diritti umani". (Abu)